МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Российские учителя считают нужным добавить в школьную программу такие предметы, как финансовая и цифровая грамотность, психология, инновационные технологии, эмоциональный интеллект и креативные техники, показало исследование международной образовательной компании "ЯКласс", которое имеется в распоряжении РИА Новости. В Росстате рассказали, сколько стоит собрать ребенка в первый класс

"Главным предметом, который необходимо добавить в школьную программу, четверть учителей (23%) назвали психологию. 18% опрошенных — финансовую грамотность, 17% — инновационные технологии, по 13% — цифровую грамотность и эмоциональный интеллект, 9% — креативные техники. Реже всего педагоги предлагали включить в программу базовое программирование (4%) и дополнительный иностранный язык (3%)", — уточняется в исследовании, в ходе которого в августе было опрошено 2113 педагогов по всей России.

Исследование показало, что 71% учителей считают нынешнюю систему школьного образования устаревшей. "55% полагают школьное образование устаревшим частично, 16% — полностью. Только треть опрошенных (29%) назвали школьную образовательную систему соответствующей современным запросам учеников и рынка труда", — указывается в сообщении. При этом эксперты отмечают, что чаще других (29%) называли школьное образование устаревшим и не отвечающим требованиям школьников учителя с опытом работы до пяти лет.

Главным недостатком современной системы школьного образования половина опрошенных педагогов назвали ненормированную нагрузку на учителей (включая административную). "Для 17% опрошенных основным минусом является чрезмерная учебная нагрузка на школьников, по 10% учителей указали отсутствие практики персонализации программы обучения под запросы учеников и ненацеленность школы на обучение навыкам, необходимым в современном обществе", — добавляется в сообщении.

Главным изменением, произошедшим в системе школьного образования за последние 10 лет, 33% учителей назвали смену функции школы, которая теперь не образовывает, а "натаскивает" на сдачу ОГЭ и ЕГЭ. "Еще треть всех опрошенных (29%) отмечают увеличение объема бумажной работы, 20% — появление в учебной программе лишних предметов, создающих избыточную нагрузку на учителей и учащихся, 10% — падение качества учебных материалов и лишь 6% считают, что школьное образование стало современным и ориентированным на практические знания", — отмечается в сообщении.