МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Тем, кто еще не привился от коронавирусной инфекции, стоит пройти первый этап вакцинации до конца лета. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил врач иммунолог-аллерголог, соведущий программы "Жить здорово" Андрей Продеус. Эксперт раскрыл сценарий, при котором рубль пробьет минимум 2016 года

По мнению специалиста, успешное формирование антител после вакцинации зависит от состояния иммунной системы человека.

Если человек болеет, то прививка может только ухудшить его состояние. Поэтому у врачей есть правило: не прививать тех, кто плохо себя чувствует.

"Не нужно идти прививаться, когда есть признаки заболевания или, тем более, когда ты уже явно болеешь. Еще надо помнить, что перед вакцинацией надо дать организму восстановиться, если ты болел. Мы рекомендуем подождать семь-десять дней после ОРВИ, чтобы дать иммунитету восстановиться, и только тогда прививаться", — отметил собеседник радиостанции.

Если человек делает прививку на фоне болезни либо сразу после ее окончания, это может повлиять в том числе и на качество вакцинации.

Для того, чтобы избежать дополнительной нагрузки на иммунитет, врач советует вакцинироваться еще до сентября. Он напомнил, что именно в начале осени в России начинается сезон ОРВИ.

"Иммунитет не ослабевает из-за холода или наступления календарной осени. Однако иммунитету может быть тяжело отвечать сразу на много инфекционных процессов, а осенью как раз увеличивается количество сезонных инфекционных заболеваний", — рассказал россиянам специалист.