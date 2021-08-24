МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Безработные и семьи с детьми относятся к наиболее финансово уязвимым категориями населения, рассказали эксперты, опрошенные РИА Новости. Эксперт рассказал, есть ли валюта, которая до сих пор обеспечена золотом

Семьи с детьми составляют более 80 процентов от численности малоимущих домохозяйств, заявила кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина.

"Наибольшие риски бедности — у семей с детьми до 3 лет, семей с двумя и более детьми и неполных семей", — добавила специалист.

"Расчеты на основе данных Росстата показывают, что реальные денежные доходы домохозяйств с двумя детьми снизились в первом квартале 2021 года более чем на 9%, а реальные денежные доходы неполных семей — более чем на 6%. Также более чем на 6% сократились реальные денежных доходы семей, имеющих в своем составе безработных", — заметила Гришина.

Старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина рассказала, что безработные также являются одной из наиболее уязвимых групп населения, потому что временные меры материальной поддержки, такие как повышенный минимальный размер пособия и доплаты на детей, сейчас не действуют.