МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Почти 30 процентов семей собираются потратить на подготовку детей к первому сентября 5-10 тысяч рублей, четверть семей — 10-20 тысяч рублей, рассказало РИА Новости, ссылаясь на исследование образовательной компании MAXIMUM Education. Эксперт рассказал, есть ли валюта, которая до сих пор обеспечена золотом

"28% родителей опрошенных школьников планируют потратить на подготовку к учебному году от 5 до 10 тысяч рублей. Четверть опрошенных — 25% — потратят на подготовку к учебному году от 10 до 20 тысяч рублей. 15% родителей планируют потратить от 20 до 30 тысяч рублей, 14% — более 30 тысяч рублей, 10% — от 3 до 5 тысяч рублей. Менее трех тысяч рублей потратят на подготовку ребенка к школе 8% опрошенных родителей", — сказано в исследовании MAXIMUM Education.

Почти 65% семей считают самым большим бременем затраты на дополнительноге образование (репетиторы и курсы), 27% респондентов отметили покупку одежды, 6% опрошенных — покупку техники, а 3% — покупку канцелярии.