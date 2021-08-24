МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Четверть россиян хочет провести новогодние каникулы в путешествии по России, при этом почти каждый пятый гражданин намерен остаться на праздники дома из-за пандемии, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Отвечая на вопрос о новогодних каникулах, 27% респондентов надеются отдохнуть на Новый год в России, а 19% уверены, что пандемия до конца года не закончится и собираются провести новогодние каникулы дома", — выяснили аналитики.

Почти каждый десятый россиянин (9%) готов провести новогодние праздники в других странах, если их к тому времени откроют. При этом большинство респондентов (46%) заявили, что сейчас ничего нельзя планировать заранее.

Не меньшая неопределенность царит в планах россиян относительно отпусков летом следующего года: 38% граждан собираются определиться не раньше весны. В то же время некоторые россияне уже готовятся к предстоящему лету: 18% опрошенных уверены, что проведут его дома или на даче.

Еще 14% граждан планируют поехать на российские курорты, 12% респондентов намерены следующим летом путешествовать по России, но не ехать на курорты. Еще 14% настроены оптимистично и собираются отдохнуть за границей, полагая, что к тому времени уже все границы откроются. Пока лишь 4% россиян твердо заявили, что не будут брать отпуск следующим летом.

Банк проводил исследование 18-22 августа по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет по всей стране.