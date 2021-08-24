МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/. Роза — прекрасный вариант для подарочного букета, а выбрать свежий и качественный цветок не так сложно, как кажется — достаточно обратить внимание на два ключевых момента, рассказала РИА Новости коммерческий директор тепличного комбината "Подосинки" Ирина Земцева.

"Первый момент – вы не должны брать готовый букет", — отметила Земцева. "Если дарите от чистого сердца, хотите чтобы букет стоял долго и радовал глаз, его надо собрать в магазине вместе с флористом, начав с выбора цветов", — добавила она. Второй момент — состояние цветка и листьев: имеет смысл обратить внимание и на толщину стебля под цветком, но это не всегда достаточный признак, так как у некоторых сортов стебли тонкие.

"Цветок надо взять за конец стебля, перевернуть и посмотреть на бутон снизу, чтобы проверить наличие самого первого, внешнего лепестка, который появляется при зарождении бутона, своего рода материнская защита. Если вам предлагают розу с уже оторванной внешней рубашкой, имейте в виду, что в вазе ей осталось жить очень мало времени", — объяснила Земцева, заметив, что бутон розы не надо трогать руками.

"Листва должна быть жесткой, яркой, ни в коем случае не пожухлой или сухой. Листок лучше также смотреть снизу – на нем не должно быть налета, а сама поверхность — классического зеленого или темно-зеленого цвета", — добавила собеседница агентства.

При выборе кустовой розы осмотреть надо и саму веточку: там должно быть не менее семи соцветий в одинаковой степени раскрытия. Если часть завяла, то роза по качеству уже не подходит.

Что касается количества цветов в букете, продолжила Земцева, то он может состоять не более чем из 19 роз. "Больше не имеет смысла — как с точки зрения красоты, так и для сохранения цветка: розе в таком букете тесно, тяжело "дышать". Не зря модельеры советуют носить одежду с таким расчетом, чтобы между ней и телом был воздух — тогда вещь будет сидеть идеально. С букетом — то же самое: когда вокруг воздух, пространство, видно всю прелесть каждого цветка", — заметила собеседница агентства.

Она рассказала, что самый большой букет в ее профессиональной деятельности состоял из 501 розы и был сопоставим по цене с бриллиантовым кольцом: "В результате за букетом приехала "Газель", а как его вручали, не знаю — для меня это было неподъемно".

ХОЛОДНАЯ ВАННА ИЛИ КРУТОЙ КИПЯТОК

"Как только букет окажется дома, надо взять чистую вазу и налить самую холодную воду, а в жару – даже добавить лед. Чем вода холоднее, тем быстрее она дойдет по капиллярам до бутона. Затем под струей холодной воды, не жалея, обрезать стебли под углом 45 градусов на 7-10 сантиметров", — сказала Земцева.

"Чем больше обрезать, тем лучше: в результате сокращается расстояние подачи воды к бутону и убираются воздушные пробки, забившие капилляры. Потом букет можно обрезать на 1-2 сантиметра каждый день", — добавила она.

Розы можно класть на ночь в холодную воду — такая ванная заметно освежает цветок, но сокращает его жизнь: из-за капель, оставшихся на лепестках и листьях, могут возникнуть солнечные ожоги, оседать пыть и бактерии.

"Если хотите оживить розу, лучше возьмите газету на очень тонкой бумаге, намочите в холодной воде, аккуратно заверните в нее букет и поставьте, например на ночь, в вазу с холодной водой, а утром снимите бумагу. Такой вариант и освежит розу, и продлит ей жизнь", — сообщила специалист.

В кипяток для придания пышного вида ставят не розу, а хризантему, продолжила она: роза от такой процедуры погибнет, а хризантема станет красивее и свежее, но ненадолго.

"Это стресс для цветка, поэтому время его жизни сокращается. Иногда так поступают флористы в магазинах, когда заранее и дешевле закупается большая партия: она хранится в холодильнике, а за два дня до продажи ее ставят на кипяток. Цветок будет шикарно смотреться, но проживет у вас очень мало", — предупредила Земцева.