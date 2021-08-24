МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/. Увеличилось количество жалоб на попытки взломать аккаунты на "Госуслугах", а в даркнете фиксируется рост предложений о продаже учетных записей, сообщил российский производитель систем борьбы с утечками данных DeviceLock.

"DeviceLock обнаружил рост жалоб на попытки взлома аккаунтов на сервисе "Госуслуги". Также в даркнете и на закрытых форумах отмечен рост предложений по продаже аккаунтов, при этом их стоимость упала со 100 рублей в начале года до 30-40 рублей за "новые" и до 4-5 рублей за "использованные" аккаунты", — говорится в сообщении.

Гендиректор DeviceLock DLP Юрий Томашко пояснил, что украденные аккаунты используются мошенниками для оформления заявок на онлайн-займы и регистрации у букмекеров — владельцам аккаунтов потом приходится возвращать заем или оплачивать НДФЛ с выигрышей на ставках.

"Кроме того, через личный кабинет на "Госуслугах" преступники могут подавать от имени владельца аккаунта заявления о предоставлении налоговых вычетов и субсидий, причем практически всегда в таких случаях предоставляются поддельные документы. Число таких "кейсов" (случаев — ред.) пока невелико, но оно растет", — приводятся в сообщении слова гендиректора.

Для защиты доступа к личному кабинету эксперт советует зарегистрировать аккаунт в сервисе, чтобы не позволить сделать это мошенникам от чужого имени, подобрать сложный пароль, не включающий в себя имя, фамилию или дату рождения, использовать двухфакторную авторизацию, а также воздержаться от установки приложения на смартфон, если оно не будет использоваться — в противном случае после кражи устройства злоумышленники получат доступ к аккаунту.

Гендиректор также отмечает, что для авторизации по SMS лучше всего использовать отдельный номер, а если телефон и оператор поддерживают технологию e-sim, то стоит воспользоваться электронной sim-картой — ее можно заблокировать, если устройство украдут.