МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Большинство россиян (82%) заявили, что удовлетворены своей работой, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ. Названы специалисты, которые получают в России высокие зарплаты

Работающие россияне поделились своим отношением к работе. Треть (33%) заявили, что полностью удовлетворены своей работой, еще 49% признались, что скорее удовлетворены. Скорее не удовлетворены лишь 13%, а совершенно не удовлетворены — 5%.

О том, что им нравится собственная работа, заявили 86% респондентов. 13% признались, что работа им не нравится, и лишь 1% респондентов затруднился ответить.

О гордости за содержание и результат работы заявили 89% россиян. 10% признались, что придерживаются противоположного мнения. Затруднился ответить 1% респондентов. Назван главный навык эффективных сотрудников

Не хотели бы менять ни место работы, ни сферу деятельности 60% респондентов. Чаще всего такого мнения придерживаются россияне старше 60 лет (75%), реже — молодые люди от 18 до 24 лет (48%).

Категорически не согласились с утверждением, что на работе они не становятся более профессиональны, 46% россиян, согласись — 15% опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 10 июня. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.