Эксперты узнали, сколько россиян хотят скоро сменить работу
В Kelly Services сообщили о намерении 76% сотрудников сменить работу в ближайшее время
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. 76% работников постоянно находятся в поиске нового места работы, говорится в исследовании, пишет "Российская газета", ссылаясь на исследование международного кадрового агентства Kelly Services.
Больше всего таких сотрудников среди производственного персонала, специалистов по продаже товаров народного потребления, в розничной торговле и сферах искусства, развлечений и масс-медиа, говорится в исследовании. Наименее заинтересованы в поиске новой работы в IT, фармацевтике, медицине, финансовом и страховом бизнесе.
Лишь 7% работников не собираются менять текущее место работы, добавили в Kelly Services.
В кадровом агентстве рассказали, что главные причины недовольства — уровень заработной платы (об этом сообщили 34% опрошенных), неинтересные задачи и отсутствие профессионального роста (24%), неудовлетворительные условия труда (16%), отсутствие карьерного роста (10%).
https://1prime.ru/society/20210825/834524282.html
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