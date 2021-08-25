МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. 76% работников постоянно находятся в поиске нового места работы, говорится в исследовании, пишет "Российская газета", ссылаясь на исследование международного кадрового агентства Kelly Services. Названы главные угрозы для накоплений россиян в этом году

Больше всего таких сотрудников среди производственного персонала, специалистов по продаже товаров народного потребления, в розничной торговле и сферах искусства, развлечений и масс-медиа, говорится в исследовании. Наименее заинтересованы в поиске новой работы в IT, фармацевтике, медицине, финансовом и страховом бизнесе.

Лишь 7% работников не собираются менять текущее место работы, добавили в Kelly Services.

В кадровом агентстве рассказали, что главные причины недовольства — уровень заработной платы (об этом сообщили 34% опрошенных), неинтересные задачи и отсутствие профессионального роста (24%), неудовлетворительные условия труда (16%), отсутствие карьерного роста (10%).