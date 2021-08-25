МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Во втором полугодии 2021 года стоимость помощи пациентам с коронавирусом превысит 111 миллиардов рублей. Такая сумма сложена из прогноза Минздрава о том, что в этот период в России может быть выявлено 3,9 миллионов случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты, посвященной исполнению бюджета фонда за первое полугодие года.

Отмечается, что этот прогноз чрезмерно пессимистичен, однако деньги на такой сценарий в бюджете заложены. Минздрав обновил рекомендации по вакцинации против COVID-19

Из почти 4 миллионов потенциальных новых заболевших COVID медицинская помощь в рамках стационара может потребоваться только 20%, то есть речь может идти о чуть более 784 тысяч госпитализаций, указывает фонд.

В аналитической записке упоминается, что за первое полугодие ФОМС потратил на оказание помощи больным коронавирусом 218 миллиардов рублей, около 208,8 миллиардов из них были израсходованы на предоставление помощи в условиях стационара. С начала года было госпитализировано 1,5 миллионов больных с коронавирусом.

При этом средняя по России стоимость госпитализации одного пациента с COVID-19 в первом полугодии 2021 года составила 135,4 тысяч рублей. Для сравнения стоимость госпитализации для больного не инфекционным заболеванием в разы меньше — 41,5 тыс. руб. В прошлом году ФОМС на 2,1 миллионов госпитализаций больных COVID-19 потратил более 245 миллиардов рублей, говорилось в их отчете. Кроме того, стоимость лечения одного пациента с коронавирусом в 2020 году оценивалась в среднем по стране дешевле — в 115 тысяч рублей.