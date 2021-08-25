МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Эксперты Роскачества описали алгоритм действий в случае, когда в руки попала фальшивая купюра.

"Если в магазине сказали, что ваша купюра фальшивая, попросите вернуть вам купюру, которая подвергается сомнению. Не позволяйте унести ее, потому что в этом случае деньги могут заменить на действительно фальшивые. Заплатите за продукты другими купюрами. Чаще всего сотрудники магазина вызывают полицию – сохраняйте спокойствие и проследите, чтобы переданная вами купюра была в зоне видимости", — пишут специалисты.

Специалист рассказал, что делать, если у вас выявили фальшивую купюру

Наказать за наличие фальшивых денег могут, если будет доказан факт умысла в расплате фальшивкой. Если держатель поддельных денег не вспомнит, откуда она попала к нему, наказывать не будут, деньги тоже не возместят, пишет Роскачество.

Специалисты организации отмечают, что подозрительную купюру можно отнести напрямую в полицию, там заведут дело и проведут расследование. Нужно быть готовым к тому, чтобы давать показания, как именно такая купюра попала в руки.

В Роскачестве также перечислили признаки фальшивой сторублевой купюры. В отличие от оригинала у поддельной водяные знаки имеют четкие очертания. Кроме того, фальшивая купюра из-за низкого качества краски будет страдать от воды (если ее слегка намочить), при складывании краска может осыпаться, пишут специалисты организации.

"Обратите внимание на металлизированную полоску. В случае с подделкой она может быть прерывистой, тогда как у оригинальной купюры она ныряющая (5 участков выходят на поверхность банкноты с оборотной стороны, а на просвет она выглядит сплошной темной полосой", — советуют эксперты. Они также указывают, что в настоящей купюре надпись "Билет Банка России" — рельефная и это ощущается наощупь, а также перфорация в настоящей купюре выполнена ровными параллельными рядами микроотверствий, наощупь они не ощущаются.



