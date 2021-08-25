МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Пользователи Twitter считают, что Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в соцсети зашифрованное послание, которое содержит намек на скорое начало третьей мировой войны или же на его действия в отношении проекта криптовалюты Dogecoin, которые якобы могут обрушить мировую финансовую систему. Об этом сообщает издание The Sun.

23 августа основатель Tesla Motors и SpaceX опубликовал странный твит, который содержит большую цитату из популярной на Западе документальной книги Барбары Такман "Августовские пушки" о подготовке Первой мировой войны. Цитата содержит первый абзац из книги целиком:

"Столь величественным было зрелище в майское утро 1910 года, когда девять монархов ехали вместе за похоронным поездом короля Англии Эдуарда VII, что по толпе, притихшей в ожидании и одетой в траур, прокатился гул восхищения. Колокола на часовой башне парламента приглушенно пробили девять утра, когда кортеж покинул дворец. Однако часы истории указывали на закат, и солнце старого мира опускалось в угасающем зареве великолепия, которому предстояло исчезнуть навсегда".

Помимо этого, Маск добавил цитату из "Властелина колец" Джона Рональда Руэла Толкина о кольцах, предназначенных для людей: "Девять — смертным, чей выверен срок и удел".

Разумеется, все подписчики Маска сразу же начали высказывать предположения о том, что он мог иметь в виду в своем твите. Многие считают, что это своего рода предупреждение о готовящейся войне или о каком-то другом глобальном катаклизме: по их мнению, на это указывает и цитата из книги Такман, и даже строка Толкина, который, как известно, воевал в 1914-1916 годах на Западном фронте. Илон Маск назвал самую сильную криптовалюту в мире

Другие, наоборот, пришли к выводу, что этот твит посвящен криптовалюте Dogecoin и тому, что она будет доминировать на рынках криптовалюты.

В любом случае, Илон Маск является бесспорным лидером мнений и отлично чувствует настроение публики, поэтому за его твитом наверняка стоит какое-то послание, которое мы скоро поймем.