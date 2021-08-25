БУЭНОС-АЙРЕС, 25 авг — ПРАЙМ. Аргентинские учёные выяснили, что нейтрализующая сила антител, вырабатываемых после вакцинации "Спутником V", со временем только увеличивается, сообщило министерство науки, технологий и инноваций страны. Минздрав обновил рекомендации по вакцинации против COVID-19

Исследователи провели анализ числа антител и их способности нейтрализовать коронавирус и его варианты на 1800 образцах из крови людей, перенесших и не перенесших заболевание. Образцы брались, в том числе, через 21, 42, 120 и 180 дней после вакцинации российским препаратом.

"Несмотря на то, что в мире существует обеспокоенность относительно того, что число антител, генерируемых после вакцинации, уменьшается со временем, сейчас, впервые, аргентинское исследование показывает увеличение их нейтрализующей силы против коронавируса в зависимости от времени получения вакцины", — отмечает министерство.

"Аргентинское исследование подтверждает возрастающую эффективность нейтрализующих антител через 6 месяцев после применения "Спутника V", — говорится в сообщении.

Учёные также проанализировали эффективность вакцины против различных вариантов, встречающихся в Аргентине, и выяснили, в частности, что антитела способны блокировать инфекцию, вызванную штаммом "дельта".

"Удивительно, что с течением времени после вакцинации нейтрализующая сила антител против штаммов растет, в особенности в отношении вариантов "бета" и "гамма". Другими словами, через 4 или 6 месяцев после начала вакцинации качество генерируемых антител улучшается в отношении нейтрализации вариантов", — отмечает министерство.