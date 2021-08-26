МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Пациентам с коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома, важно вовремя выявить нарушение работы почек, предупредила в эфире радио Sputnik врач-нефролог медицинского центра "Хадасса" Анна Коробкина. Врач дал оценку открытию антитела, защищающего от всех штаммов COVID

Дело в том, что коронавирус поражает не только дыхательные пути и сердечно-сосудистую систему, но и другие органы, в которых присутствует фермент АПФ2. Вирус SARS-CoV-2 использует этот фермент в качестве рецептора для проникновения в клетки.

"Эти рецепторы есть в сердце, в подвздошной кишке, в пищеводе, в мочевом пузыре. В почках их в два раза больше, поэтому почки подвергаются более высокому риску вирусной инвазии. Острая почечная недостаточность может возникать вследствие прикрепления вируса, также тут играют роль гипоксия, тромботические нарушения. Острое повреждение почек – один из факторов смертности при ковиде, особенно это касается пациентов с тяжелым течением болезни", – рассказала Коробкина.

Тем, кому поставлен диагноз ковид, следует сдать общий анализ мочи на предмет наличия белка, биохимический анализ крови на уровень креатинина. "Это базовый скрининг, чтобы проверить, насколько хорошо работают почки. В последующем, чтобы исключить воздействие коронавируса на почечную ткань, нужно следить за параметрами свертываемости крови и проводить профилактику тромбозов, ведь тромбы образуются в том числе в почечных сосудах", – пояснила Коробкина.

По ее словам, одной из проблем является то, что пациент может не знать, что у него уже есть заболевания почек.

"Ковид может просто проявить то, что уже находится в какой-то стадии, поскольку не всегда люди своевременно обращаются к специалисту. Почечная функция может годами угасать, и вирус как триггер вытащит это наружу", – отметила врач.

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