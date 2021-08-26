МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Летальность при заболевании коронавирусом, вызванным штаммом "дельта", может быть выше, так как особенностями течения болезни является более быстрое развитие, в том числе тяжелых осложнений, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

За последние сутки в России подтверждено 820 смертей с COVID-19 — это максимум за все время.

"Летальность при заболевании COVID-19, вызванном дельта-штаммом, может быть выше аналогичных показателей в предыдущий период подъема заболеваемости", — сказал Кузнецов журналистам.

Он пояснил, что нынешний подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, который зафиксирован в июне-августе 2021 года, ассоциирован с распространением штамма "дельта". Врач назвала сроки начала четвертой волны коронавируса в России

Особенностями течения заболевания при инфицировании вирусом данного штамма является его более быстрое развитие, в том числе более стремительное развитие тяжелых осложнений — тяжелых пневмоний, поражения сердца, почек и других жизненно важных органов, уточнил Кузнецов.

При инфицировании вирусом данного штамма отмечается также частое развитие тяжелых форм заболевания у людей молодого возраста, отметил он.

"Важно также отметить, что среди вакцинированных граждан число случаев госпитализаций, тяжелых осложнений COVID-19 существенно ниже, чем среди невакцинированных", — подчеркнул Кузнецов.