ПРАГА, 26 авг — ПРАЙМ. В Словакии среди 8,2 тысячи случаев побочных явлений, связанных с прививками от COVID-19, зарегистрированы четыре смертельных исхода, говорится в сообщении Государственного института по контролю лекарств, опубликованном в четверг на сайте института.

"В связи с вакцинаций против коронавируса институт зарегистрировал 8286 сообщений о предполагаемых побочных явлениях, из которых 890 носят серьезный характер, в том числе зафиксированы четыре смертельных случая", — говорится в сообщении.

Из четырех смертельных случаев два связаны с прививками вакциной AstraZeneca и по одному — с вакцинацией Pfizer/BioNTech и Moderna. Минздрав не исключил роста смертности при штамме коронавируса "дельта"

В целом по вакцине Pfizer/BioNTech поступили 472 сообщения о серьезных побочных реакциях, в частности, о стойком повышении артериального давления, инсульте, инфаркте миокарда, артрите, перикардите и гипертоническом кризе.

По вакцине Moderna институт располагает сообщениями о 89 серьезных реакциях, сопровождавших прививки, в число которых входят временный паралич, стойкое повышение кровяного давления, тромбоз, потеря сознания, инсульт и тромбоэмболия легочной артерии.

По вакцине AstraZeneca получено 294 сообщения о серьезных реакциях после прививок. Наиболее распространенными случаями были кратковременная потеря сознания, тромбоз, парез лицевого нерва, припадки у пациентов, лечившихся от эпилепсии, тромбоэмболия легочной артерии, инсульт, инфаркт миокарда, гипертонический криз.

По вакцине Johnson & Johnson зафиксировано 27 серьезных случаев, включая потерю сознания, галлюцинации и гиперпирексию.

По российской вакцине "Спутник V" отмечены лишь два серьезных сообщения: о стойком повышении артериального давления и флеботромбозе.

По данным минздрава республики на утро четверга, первую прививку от коронавируса в пятимиллионной Словакии получили 2,36 миллиона человек, вторую — 2,14 миллиона человек.