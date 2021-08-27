МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Работодатели все чаще стали допускать к участию в корпоративных мероприятиях только тех сотрудников, которые вакцинировались от коронавируса или принесли сделанный недавно отрицательный ПЦР-тест, такие правила ввели уже 37% организаций, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. В центре "Вектор" выяснили срок выживаемости дельта-штамма в воде

Исследование проводилось с 13 по 24 августа в 242 населенных пунктах по всей территории РФ: в нем приняли участие 1000 респондентов, работающих менеджерами по персоналу, а также другие представители организаций и предприятий, ответственные за подбор персонала.

Как отмечается в исследовании, "37% работодателей уже ввели обязательные правила: чтобы весело проводить время в компании коллег, нужно вакцинироваться от коронавируса или сдать ПЦР-тест". Так, в 16% компаний корпоративные мероприятия могут посещать только сотрудники, сделавшие прививку от коронавируса, а каждый пятый работодатель (21%) допускает на корпоративы не только вакцинированных, но и тех, кто предоставил отрицательный результат недавнего ПЦР-теста.

Еще столько же (37%) компаний не придают значения тому, что сотрудник на корпоративной вечеринке может стать источником заражения для коллег: респонденты отвечали, что проводимые в компании мероприятия могут посещать все работники, независимо от наличия антител к коронавирусу.

Компании, где требовали справку о вакцинации или об отсутствии заболевания, указывали, что не могут рисковать здоровьем людей, отмечается в материалах. Работодатели, которые не просят сотрудников подтвердить свое здоровье, считают неэтичным требовать медсправки: по их мнению, прививка — личное дело каждого, но сотрудников с симптомами простуды на праздник просят не приходить.

По данным онлайн-сервиса, больше всего компаний, не придающих значения COVID-статусу сотрудников в день офлайн-мероприятия, — в сфере услуг (53%) и информационных технологий (50%), а чаще всего справку о вакцинации или свежий ПЦР-тест на коронавирус спрашивают на корпоративах в производственных компаниях (40%). "Очевидно, что в дальнейшем требования работодателей будут ужесточаться: ближе к новогодним праздникам SuperJob прогнозирует увеличение числа компаний, вводящих ограничения на посещение корпоративных мероприятий для невакцинированных сотрудников", — отмечается в исследовании.

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