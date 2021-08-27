МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Коронавирус в июле 2021 года стал основной причиной смерти 38 922 человек в России, еще в 5 206 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу. В ВОЗ ожидают снижения смертности от COVID в России в ближайшее время

По данным ведомства, в июле текущего года смертельные осложнения коронавирус вызвал у 1 449 человек, а в 4 844 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

По уточненным данным ведомства, в июне коронавирус стал основной причиной смерти 23 780 человек, смертельные осложнения вызвал у 897 человек и в 2766 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

В общей сложности по всем категориям, статистику по которым ведет Росстат, с начала года в РФ умерли 204 209 человек с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией.

В 2020 году, по данным статистического ведомства, в России от коронавирусной инфекции скончалось 144 691 человек (6,8% к общему числу умерших в прошлом году).

Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с подтвержденным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти. Ученые сравнили риск возникновения тромбов от вакцинации и от болезни

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала данные Росстата о смертности в России в июле 2021 года, сообщили журналистам в её секретариате.

По ее словам, весь прирост смертности приходится на смертность от COVID-19. Она добавила, что за прошедшие дни августа, по оперативным данным, по сравнению с аналогичным периодом июля текущего года смертность в России остаётся на прежнем уровне.

"При этом существенное снижение смертности от новой коронавирусной инфекции произошло в августе текущего года в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Указанная динамика складывается в связи с увеличением охвата населения вакцинацией", — пояснила вице-премьер.

СМЕРТНОСТЬ В ИЮЛЕ

Смертность в России в июле в годовом выражении выросла на 18,6%, рождаемость снизилась на 4,6% год к году, свидетельствуют данные Росстата.

По данным ведомства, в июле текущего года умерло 215 265 человек (в июле 2020 года — 181 479 человек), в январе-июле — более 1,3 миллиона человек, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,1 миллиона человек).

Рождаемость в прошлом месяце снизилась на 4,6% в годовом выражении — в июле 2021 года родилось 124 715 младенцев против 130 676 в июле прошлого года.

За январь-июль 2021 года в России на свет появилось 802 827 человек — это на 1,1% меньше, чем в январе-июле 2020 года, когда рождаемость составила почти 811,7 тысячи человек.

Естественная убыль населения России за первые семь месяцев текущего года составила 512 482 человека (против 316,4 тысячи за аналогичный период 2020 года).