ВАШИНГТОН, 27 авг — ПРАЙМ. Разведывательное сообщество США завершило 90-дневное расследование истоков происхождения коронавируса и опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену. Ученые сравнили риск возникновения тромбов от вакцинации и от болезни

"Разведсообщество США смогло достичь широкого согласия по ряду ключевых вопросов. Мы считаем, что вирус (COVID-19) не был разработан в качестве биологического оружия. Большинство ведомств также с низкой степенью уверенности полагают, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан при помощи генной инженерии", — говорится в докладе, опубликованном на сайте офиса директора национальной разведки США.

Сотрудничество Китая необходимо для установления происхождения коронавируса, но Пекин пока демонстрирует неуверенность в том, куда может привести расследование, также говорится в докладе.

"Скорее всего, для окончательной оценки происхождения COVID-19 потребуется сотрудничество Китая. Однако Пекин продолжает препятствовать глобальному расследованию, сопротивляться обмену информацией и обвинять другие страны, в том числе США. Эти действия частично отражают неуверенность правительства Китая в том, к чему может привести расследование, а также разочарование тем, что международное сообщество использует этот вопрос для оказания политического давления на Китай", — говорится в обнародованной несекретной части доклада.