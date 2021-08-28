МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Вакцинация против COVID-19 во время постковидного синдрома может улучшить состояние пациентов, но перенесут они заболевание так же, как у те, у кого такого синдрома нет, рассказао агентству РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Майнинг биткоинов сделали безвредным для природы

"Пациенты с постковидным синдромом переносят вакцинацию так же, как и те, у кого его нет, — абсолютно легко. Появлялись данные о том, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы вакцины, то есть состояние может улучшиться. Вакцинация как раз защищает от постковидного синдрома", — отметил врач.

Горелов добавил, что вакцинацию против коронавирусной инфекции советуют проходить через полгода после болезни. Это связано с тем, что уже через 50 дней начинает снижаться титр антител. Большинство пациентов через четыре-шесть месяцев после болезни титр антител достигает минимума, поэтому и имеет смысл дождаться этого момента для вакцинации.

Но если человек привьется раньше, то ничего страшного с ним не случится, пояснил специалист.

Он добавил, что прививаться во время постковидного синдрома можно любым из зарегистрированных в России препаратов.