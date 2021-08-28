МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Молодежь школьного возраста входит в группу риска по тяжелой форме коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. Его слова передают РИА Новости.

На сегодняшний день "более 500 тыс. несовершеннолетних, заболевших коронавирусом, это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, и с факторами риска развития тяжелой формы коронавирусной инфекции", — сказал Салагай. Ученые сравнили риск возникновения тромбов от вакцинации и от болезни

Он также отметил важность обеспечения высокого уровня «информационной и профилактической работы» среди учащихся.

Большинство регионов России восстановили проведение профилактических медицинских осмотров, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, сообщил Салагай.

"На время коронавирусной инфекции приостанавливалось проведение профилактических осмотров обучающихся. На сегодня большинство регионов восстановили проведение профилактических осмотров, и эта работа должна быть вне всякого сомнения продолжена", — сказал он на Общероссийском родительском собрании.

В Минпросвещения, в свою очередь, 28 августа сказали, что будут пускать школьников на уроки без прививок от COVID-19.

Ранее в июне ВОЗ заявила, что детей и подростков, которые не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, можно прививать от коронавируса.

С 20 сентября в России планируют начать вакцинировать подростков.

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