МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Вакцинация от коронавируса — самый эффективный и безопасный способ защитить себя от болезни, не нужно стремиться получить иммунитет, переболев COVID, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Минздрав не исключил роста смертности при штамме коронавируса "дельта"

Ранее Драпкина сообщила, что иммунитет после перенесенного COVID-19 сильнее, чем после вакцинации, но лучше привиться и не заболеть.

"Вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защитить себя от инфекционного заболевания. Есть научные публикации, которые говорят о том, что в случае перенесенного COVID-19 повторные заболевания бывают не очень часто. Однако на основании этого не нужно стремиться получить иммунитет после болезни, потому что ценой такого иммунитета могут стать осложнения, вплоть до летальных исходов, или последствия, которые называют "долгий COVID", — сказала Драпкина журналистам.

Она отметила, что угроза жизни от осложнений новой коронавирусной инфекции крайне высока, поэтому исключительно важно защитить себя от этого опасного заболевания.

"Вакцинация снижает риск заболеть и совершенно точно защищает от тяжелых осложнений в случае, если человек все-таки заболел", — подчеркнула Драпкина.

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