МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Большинство россиян направили единовременное пособие на школьников на покупку одежды, обуви или канцтоваров детям, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости. При этом около четверти родителей потратили выплату на собственные нужды. Эксперты объяснили, нужно ли клиентам банка обязательно подписывать карту

"Около 69,5% граждан полностью истратили 10 тысяч рублей, полученные в качестве единовременной выплаты на школьников, а 19,4% израсходовали эту сумму частично. Еще 6,8% оставили ее на черный день. При этом 4,3% россиян не смогли ответить на вопрос о том, как они распорядились деньгами", — говорится в исследовании, в ходе которого в августе были опрошены пять тысяч родителей по всей стране.

Отмечается, что 76,2% россиян, которые воспользовались деньгами, потратили их непосредственно на детей. Большая часть их расходов пришлась на детскую одежду и обувь (49,2%), на канцтовары (32,1%), на необходимую для учебы электронику (12%) и развлечения для детей (6,7%).

"Почти четверть респондентов (23,8%) признались, что полученные от государства средства они направили на траты, не связанные с подготовкой детей к школе. В частности, 40,8% из них потратили "президентские" деньги на продукты питания, 25,9% — на оплату ЖКХ, 15% — на одежду и обувь для взрослых, 12% — на отдых, 6,3% — на закрытие долгов и выплаты по кредитам", — выяснили специалисты.

Три четверти родителей (74,7%) рассчитывают на очередные выплаты от государства в течение ближайшего года, остальные 25,3% полагают обратное. При этом 68,2% респондентов считают, что 10 тысяч рублей — это недостаточная сумма в качестве меры поддержки семей с детьми. Остальные россияне придерживаются противоположной точки зрения.

"Школьные" выплаты перед началом учебного года следует сделать ежегодными, полагают 92,1% родителей. В то же время половина граждан (54,5%) считает необходимым регламентировать правила использования пособия, остальные участники опроса высказались против такой идеи. Большинство сторонников регламентации (82,4%) предложили разрешить расходовать подобные выплаты только на образование ребенка и на покупку детских вещей перед началом учебного года.