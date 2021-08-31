МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Россиянам, которые хотят накопить на образование ребенка, стоит начинать откладывать по 5 тысяч рублей сразу после его рождения, вкладывать средства можно либо на индивидуальный инвестиционный счет, с помощью которого можно получать налоговую льготу, либо в акции и облигации, рассказали РИА Новости эксперты из группы "Открытие". Водителям рассказали о важных изменениях по штрафам с 1 сентября

По данным исследования банка "Открытие", управляющей компании "Открытие" и "Открытие брокер", которое имеется в распоряжении РИА Новости, 34% россиян готовы откладывать необходимую на получение высшего образования сумму, а еще 19% готовы взять кредит на эти цели. Около 35% респондентов ориентируются исключительно на бюджет, и лишь 13% заявили, что у них уже есть необходимая сумма на высшее образование для себя или своих детей.

"Если начать откладывать в момент рождения ребенка, у вас есть 16-18 лет, чтобы накопить необходимую сумму. Для таких инвестиционных горизонтов лучше всего работает инвестирование в акции. По мере приближения к моменту начала обучения — за 3-5 лет до предполагаемого поступления в вуз — можно начать постепенно снижать долю акций в портфеле, заменяя их на более консервативные инструменты, например, облигации", — советует директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.

Он пояснил, что такой ход позволит в последние годы перед достижением цели уменьшить влияние возможного снижения рынка на результат инвестирования. "Для иллюстрации — вложив в российский рынок акций 100 тысяч рублей 18 лет назад, сегодня инвестор имел бы порядка 1,75 миллиона рублей — достаточную сумму для оплаты обучения в МГУ", — подчеркнул эксперт. В Nord Stream 2 AG оценили решение суда ФРГ по газовой директиве ЕС

Россияне не привыкли копить на образование, однако у большинства граждан такая возможность есть, уверен гендиректор "Открытие брокер" Юрий Маслов.

"Если родители хотят, например, на 20-летие скопить капитал на образование ребенка, то они могут начать с нуля и далее ежемесячно инвестировать по 5000 рублей. При среднегодовой доходности в 10%, например, через 20 лет накопленная сумма составит 3,8 миллиона рублей (если просто откладывать, то 1,2 миллиона). Если же инвестировать, используя индивидуальный инвестиционный счёт, можно ежегодно получать от государства налоговую льготу в размере 52 тысяч рублей, реинвестировать эту сумму, тем самым дополнительно увеличивая капитал на образование", — заключил специалист.