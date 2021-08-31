МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Дети так же, как взрослые, подвержены заболеванию дельта-штаммом коронавируса и так же могут переносить тяжелые последствия COVID-19, при этом меры профилактики для детей такие же: соблюдение личной гигиены, отслеживание самочувствия, забота об иммунитете, рассказали РИА Новости специалисты частной медицинской группы "Инвитро". "Роснефть" решила воспользоваться европейскими ценами на газ

"Сейчас различия постепенно стираются в связи с преобладающим дельта-штаммом SARS-CoV-2. Дети так же болеют более тяжело, чем, например, год назад. Особенно если у детей уже есть фоновая патология, например, эндокринологическая", — сказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Он отметил: к сожалению, таких детей с каждым годом становится все больше из-за избыточной массы тела, нарушения обмена глюкозы вплоть до сахарного диабета и других патологий. Кроме того, продолжил эксперт, у детей чаще регистрируются массивные поражения легких, тромбозы и другие тяжелые проявления COVID-19. Проявления постковидных осложнений у детей также бывают.

"В частности — мультисистемный воспалительный синдром, который может возникать даже после легкого заболевания. Это тяжелое состояние требует госпитализации и интенсивной терапии. Таким образом, различия в тяжести заболевания между детьми и взрослыми, к сожалению, постепенно нивелируются. Хотя процент легких форм и у детей, и у взрослых выше, чем тяжелых", — добавил собеседник агентства.

В свою очередь врач-эпидемиолог "Инвитро" Дарья Тихонова, комментируя меры безопасности, которые стоит предпринять школьникам для профилактики коронавируса в новом учебном году, отметила, что в профилактике ничего принципиально не изменилось — добавилась только вакцинация от COVID-19. Офтальмолог объяснила, как смартфон убивает ваше зрение

"Ношение перчаток показало себя неэффективной мерой борьбы с распространением коронавируса, поскольку обычные граждане пользуются ими неправильно — сказывается отсутствие практики правильного надевания/снятия и утилизации данных средств индивидуальной защиты. Кроме того, основной путь передачи вируса (90%) — воздушно-капельный", — сказала врач.

Среди мер безопасности для профилактики COVID-19 — соблюдение личной гигиены, в том числе качественное мытье рук и их обработка антисептическими средствами, использование одноразовых салфеток при кашле и чихании, соблюдение социальной дистанции, соблюдение личной гигиены в общественном транспорте и школе, отслеживание самочувствия.

"При его ухудшении детям необходимо рассказать родителям, остаться дома, а родителям нужно сообщить в медицинскую организацию по месту жительства. Важно заботиться об иммунитете – подвижный образ жизни, полноценное питание с витаминизацией, баланс между учебой и отдыхом и стабильное психоэмоциональное состояние", — добавила Тихонова.

Врач-педиатр "Инвитро" Максим Тисленко указал, что любая инфекция — это взаимодействие микроорганизма (вируса) и макроорганизма (человека), и вся история жизни на земле тесно переплетена с таким взаимодействием.

"С появлением и развитием вакцинации возникло ложное ощущение, что вот, победа близка, но вирусы и бактерии постоянно изменяются, приспосабливаются к новым условиям. Современная пандемия не последняя в нашей истории. Детям важно укреплять иммунитет, чтобы быть более устойчивыми к заболеваниям", — заключил он.