МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Почти треть россиян после периода удаленной работы из-за пандемии коронавируса отказались от строгого делового стиля в одежде в пользу более неформального, говорится в совместном исследовании (имеется в распоряжении РИА Новости) одного из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Lamoda и рекрутинговой интернет-платформы HeadHunter. Труба раздора. К чему приведет рост налога на добычу газа

В опросе приняли участие 2 977 жителей разных регионов страны. Результаты показали, что период удаленной работы повлиял на выбор одежды для работы.

"Около трети (27%) опрошенных признались, что отказались от строгого делового стиля в пользу более неформального. Женщины все чаще выбирают для образа в офис свободный крой (13%), а мужчины — повседневную одежду (12%). Спрос на джинсы на Lamoda вырос и у мужчин, и у женщин (плюс 59% и плюс 64% соответственно)", — отмечается в сообщении по итогам исследования.

Чем старше человек, тем чаще он соблюдает деловой стиль на работе: это свойственно более половине опрошенных от 45 лет, тогда как молодые люди до 34 лет чаще выбирают smart casual. "Если говорить о географическом распределении, деловой стиль чаще всего присущ сотрудникам Тюменской области (39%), smart сasual — жителям Татарстана (54%), а повседневный — новосибирцам (38%)", — добавляют авторы. По осени считают. Как изменятся цены на автомобили с 1 сентября

Согласно исследованию, четверть (26%) офисных сотрудников признались, что в последнее время выбирают одежду на работу с особой тщательностью и заранее решают, как будут выглядеть. "Причем, женщины заявляли об этом в 2 раза чаще мужчин", — говорится в сообщении. Актуальнее же всего, по мнению россиян, вопрос строгого дресс-кода стоит для сотрудников банков (83%), на госслужбе (71%) и в сфере юриспруденции (64%).

По данным онлайн-ритейлера, для образа в офис россияне обычно отдают предпочтение сдержанным цветам, пиджаки покупают преимущественно синие, серые и черные, рубашки — белые и голубые, а костюмы — черные или синие.

"В обуви и женщины, и мужчины отдают свой выбор черным, бежевым и коричневым цветам. Иногда женщины разбавляют офисный образ красной обувью, а мужчины — фиолетовыми рубашками и костюмами цвета хаки", — добавляется в исследовании.