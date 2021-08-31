МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Около трети россиян готовы платить за учебный год в вузе 50-100 тысяч рублей, при этом лишь 4% граждан могут отдавать за учебный год свыше 300 тысяч рублей, говорится в исследовании банка "Открытие", управляющей компании "Открытие" и "Открытие брокер", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Мошенники заработали на краже криптовалюты 1,5 миллиарда долларов

"Около 43% россиян считают, что высшее образование должно быть бесплатным. Чаще всего такой точки зрения придерживаются жители Южного федерального округа (54%), реже других — жители Урала (36%), а также Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 37%)", — выяснили эксперты, опросив 23-29 августа 1000 россиян в возрасте 18-65 лет по всей стране.

Тем не менее, большинство граждан готовы платить за высшее образование для себя или своих детей. "Так, 30% россиян готовы платить за учебный год в вузе 50-100 тысяч рублей, 16% — по 100-200 тысяч рублей, 7% — 200-300 тысяч рублей. Еще 4% опрошенных готовы заплатить за учебный год свыше 300 тысяч рублей", — указали аналитики.

Более половины россиян (52%) не брали кредиты на образование и не собираются это делать. Еще 44% респондентов не брали, но не исключают для себя такую возможность. Около 3% граждан заявили, что уже взяли образовательные кредиты. Тут с большим отрывом лидируют жители Москвы и Московской области (9%), а на Урале и в Южном федеральном округе такой опыт имеет лишь 1% опрошенных. Украина и Польша хотят создать газовый хаб

Примерно 55% опрошенных согласны с тем, что высшее образование в современном мире остается важным показателем статуса человека и помогает в трудоустройстве. При этом около трети респондентов (32%) полагают, что "корочки" об окончании вуза в современном мире не обязательны, но не помешают. По мнению 13% респондентов, знания и диплом сейчас не помогают получить хорошую работу и иметь высокие доходы.

Чуть более трети опрошенных (35%) имеют высшее образование и всю жизнь работают по специальности. Еще 30% россиян после получения высшего образования, напротив, никогда не работали по специальности, а у 16% соотечественников нет высшего образования, но они жалеют об этом. Столько же не получили высшего образования и не сожалеют о его отсутствии. Около 3% россиян учатся в вузе сейчас.

Получить высшее образование или дать его своим детям в своем регионе хотели бы 40% опрошенных, в Москве или Санкт-Петербурге — 37%. Среди желающих получить высшее образование или дать его детям за границей больше всего россиян хотели бы сделать это в Великобритании или странах Евросоюза (15%) и США (6%). Еще 1% опрошенных считают хорошим местом для получения высшего образования Китай и другие ведущие страны Азии.