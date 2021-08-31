МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Закрытие границы с Россией и разрыв торговых отношений с ней крайне невыгоден для Украины. Об этом заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24", запись которого есть на YouTube. Украина и Польша хотят создать газовый хаб

Он подчеркнул, что Россия является пятым по объемам торговым партнером Украины. "Мир сложным образом устроен. Даже если мы все это сейчас закроем, введем военное положение и так далее, всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: "Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?" — объяснил Арестович.

Советник Зеленского привел в пример Иран и Ирак, которые "воевали 80 лет", однако "не разорвали дипломатические отношения". Он также добавил, что Украина стремится к "уменьшению зависимости от России", и напомнил, что раньше она была первым торговым партнером.

Помимо этого, Арестович сказал, что для наступления Украины на Донбасс должны сложиться "экстраординарные условия". Киев может решиться на такой шаг, только если на него нападут и не оставят ему другого выбора. Он подчеркнул, что украинские власти сами такой вариант не рассматривают и предпочитают политико-дипломатическое урегулирование вместе с усилением оборонного сектора.