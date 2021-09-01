МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. С сентября отдельные группы россиян получат доплаты, а работникам, имеющим детей до 8 лет, больничный по уходу начнут оплачивать, исходя из среднего заработка. Проще будет обжаловать некоторые штрафы за нарушение ПДД и подать заявление на получение ряда социальных услуг, а также покупать лекарства дистанционно. О том, что еще изменится в жизни россиян в августе, читайте в материале агентства "Прайм".

Доплата к пенсии

Мишустин поручил выделить деньги на выплаты пенсионерам

Родителей поддержат

С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому

Доплаты педагогам

С 1 сентября ежемесячные доплаты в размере 5 тысяч рублей так же, как и классные руководители в школах, будут получать руководители учебных групп в колледжах и других заведениях среднего профессионального образования.

Мера затронет педагогов-кураторов из государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Из федерального бюджета на эти доплаты ежегодно будет выделяться по 9,6 млрд рублей.

Обжалование штрафов

В Москве может появиться новый штраф для автомобилистов

Подачу заявлений на льготы упросят

С 1 сентября наборы социальных услуг будут предоставляться по новым правилам. Минтруд и Минздрав России приняли совместный приказ, в котором прописали возможность подачи заявления в форме электронного документа, а также через МФЦ и "Госуслуги".

При этом круг получателей поддержки не изменился, это по-прежнему инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда и так далее. Перечень социальных услуг также остался неизменным: обеспечение необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на электричках, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

"Гаражная амнистия"

Мишустин призвал проводить "гаражную амнистию" комфортно для россиян

Борьба с вредными привычками

С начала осени в России начинает действовать программа оказания медицинской помощи взрослому населению в прекращении курения. В рамках программы можно будет получить первичную медико-санитарную и специализированную медпомощь от таких специалистов, как врачи общей практики, терапевты, пульмонологи, кардиологи, психиатры и психотерапевты.

Новые правила поставок лекарств

Осенью поменяются правила контроля за ввозом незарегистрированных препаратов. Впредь разрешения для ввоза незарегистрированных лекарств в страну будут выдаваться в электронном виде. Заявления на получение разрешений необходимо подавать через единый портал "Госуслуги", затем они будут направляться в Минздрав для проверки и утверждения.

Кроме того, с начала сентября агрегаторы смогут организовать дистанционную продажу лекарств. Раньше это было прерогативой лишь отдельных аптек. Речь идет только о безрецептурных лекарствах с регистрацией в России.

Маркировка воды

Производители просят отсрочить введение маркировки воды

Сертификаты для инвалидов

Граждане с ограниченными возможностями с 26 сентября смогут приобретать и оплачивать разные услуги и товары при помощи электронных сертификатов. Электронный сертификат будет представлять собой электронную запись в государственном реестре о наличии права гражданина на получение услуги или приобретение товара за счет средств соответствующей бюджетной организации.