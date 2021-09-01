МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. С сентября отдельные группы россиян получат доплаты, а работникам, имеющим детей до 8 лет, больничный по уходу начнут оплачивать, исходя из среднего заработка. Проще будет обжаловать некоторые штрафы за нарушение ПДД и подать заявление на получение ряда социальных услуг, а также покупать лекарства дистанционно. О том, что еще изменится в жизни россиян в августе, читайте в материале агентства "Прайм".

Доплата к пенсии

Премьер-министр РФ М. Мишустин

Мишустин поручил выделить деньги на выплаты пенсионерам

Уже 2 сентября на карты пенсионерам, в том числе, получающим выплаты по потере кормильца и инвалидности, на карты перечислят "президентские" единовременные выплаты — по 10 и 15 тысяч рублей. Тем, кто получает пенсию не на карты банка, а на дому, через "Почту России" или других доставщиков, добавка придет в день очередного получения пенсии. Всего единовременную выплату получат не менее 43 миллионов пенсионеров. Кроме того, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в сентябре получат по 15 тысяч рублей в порядке единовременной выплаты. На все это понадобится порядка 500 миллиардов рублей.

Родителей поддержат

!Медсестра заполняет больничный лист. Архивное фото

С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому

С 1 сентября работникам за счет федерального бюджета будут оплачивать больничный по уходу за больным ребенком до 8 лет в размере среднего заработка. Это значит, что при болезни ребенка семи лет и младше не имеет значения стаж родителя и порядок лечения (на дому или в больнице) — ухаживающий за ним родитель получит свою среднюю зарплату. часть расходов, превышающих установленный страховой службой размер пособия по нетрудоспособности, компенсируют из ФСС. Для детей в возрасте от 8 лет правила останутся прежними.

Доплаты педагогам

С 1 сентября ежемесячные доплаты в размере 5 тысяч рублей так же, как и классные руководители в школах, будут получать руководители учебных групп в колледжах и других заведениях среднего профессионального образования.

Мера затронет педагогов-кураторов из государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Из федерального бюджета на эти доплаты ежегодно будет выделяться по 9,6 млрд рублей.

Обжалование штрафов

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С 1 сентября вступит в силу закон, согласно которому некоторые штрафы за нарушение ПДД можно будет обжаловать в упрощенном порядке. Жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, зафиксированном автоматической дорожной камерой, можно будет подать через портал "Госуслуги" или сайт суда по месту совершения правонарушения.

Подачу заявлений на льготы упросят

С 1 сентября наборы социальных услуг будут предоставляться по новым правилам. Минтруд и Минздрав России приняли совместный приказ, в котором прописали возможность подачи заявления в форме электронного документа, а также через МФЦ и "Госуслуги".

При этом круг получателей поддержки не изменился, это по-прежнему инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда и так далее. Перечень социальных услуг также остался неизменным: обеспечение необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на электричках, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

"Гаражная амнистия"

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Уже этой осенью собственники самовольно возведенных гаражей смогут бесплатно переоформить в свое владение участки, которые раньше находились в муниципальном или государственном управлении, и на которых расположены их "ракушки". Однако согласно новому закону, такое право имеют только граждане, чьи гаражи были построены до 30 декабря 2005 года, то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.

Борьба с вредными привычками

С начала осени в России начинает действовать программа оказания медицинской помощи взрослому населению в прекращении курения. В рамках программы можно будет получить первичную медико-санитарную и специализированную медпомощь от таких специалистов, как врачи общей практики, терапевты, пульмонологи, кардиологи, психиатры и психотерапевты.

Новые правила поставок лекарств

Осенью поменяются правила контроля за ввозом незарегистрированных препаратов. Впредь разрешения для ввоза незарегистрированных лекарств в страну будут выдаваться в электронном виде. Заявления на получение разрешений необходимо подавать через единый портал "Госуслуги", затем они будут направляться в Минздрав для проверки и утверждения.

Кроме того, с начала сентября агрегаторы смогут организовать дистанционную продажу лекарств. Раньше это было прерогативой лишь отдельных аптек. Речь идет только о безрецептурных лекарствах с регистрацией в России.

Маркировка воды

Производство минеральной воды

Производители просят отсрочить введение маркировки воды

С 1 сентября начинается введение добровольной маркировки упакованной питьевой воды. Производители бутилированной воды с этого момента должны будут зарегистрироваться в системе мониторинга за оборотом подлежащих маркировке товаров. Подать заявление необходимо в течение семи дней с начала оборота продукции. Обязательная маркировка для бутилированной минеральной воды появится чуть позже. Согласно постановлению правительства РФ, вся ввозимая и продаваемая на территории России вода должна быть маркирована в соответствии с требованиями правил маркировки упакованной воды средствами идентификации. Ожидается, что эта мера поможет в борьбе с контрафактом.

Сертификаты для инвалидов

Граждане с ограниченными возможностями с 26 сентября смогут приобретать и оплачивать разные услуги и товары при помощи электронных сертификатов. Электронный сертификат будет представлять собой электронную запись в государственном реестре о наличии права гражданина на получение услуги или приобретение товара за счет средств соответствующей бюджетной организации.