МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Минтруд предлагает изменить правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет и выплат одиноким родителям на детей от восьми до семнадцати лет, пишут "Известия" со ссылкой на заявление замглавы ведомства Ольги Баталиной. Россия запретила госзакупки ряда импортной электроники

Министерство труда и социальной защиты собирается внести поправки в соответствующее постановление правительства. Теперь отсутствие дохода во время беременности не будет причиной отказа в выплатах.

"Если до момента беременности женщина не работала, то в этот период ей особенно сложно найти рабочее место. Есть женщины, которые тяжело переносят свое положение, и вынуждены временно оставлять свое дело еще до рождения ребенка", — отметила Баталина. Обострение данной проблемы произошло на фоне пандемии коронавируса, добавила заместитель министра.

Изменения в правила предоставления выплат должны вступить в силу до конца этого года.