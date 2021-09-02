ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Замглавы министерства финансов Алексей Моисеев рассказал о схеме мошенников, которые находят своих жертв на сайтах объявлений, когда те пытаются что-то продать. Экономисты назвали валюты, которые переживают последние дни

"Недавно я хотел продать старую детскую кровать через сервис для размещения объявлений. Мне позвонила девушка, заявила, что хочет купить и говорит, что сейчас переведет мне деньги, придет смс, а мне нужно сказать ей код. Понимаете, пока она мне не сказала: "скажите код из сообщения", даже я не понял, что это мошенничество", — сообщил он в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ.

Моисеев добавил, что сама торговая площадка тоже предупреждает о таких уловках аферистов.

По его словам, мошенники уже звонили "всем". "Мне звонили, звонили моим родителям. А старые люди вообще сразу начинают пугаться, когда им строгим голосом говорят, что вам звонит лейтенант полиции, и предотвращено преступление. Раньше же мошенники сотрудниками банков прикидывались, но население стало более-менее понимать эту уловку", — отметил чиновник.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 8.00 мск.