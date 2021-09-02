Замглавы министерства финансов рассказал о мошенниках, которые находят жертв на сайтах объявлений
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Замглавы министерства финансов Алексей Моисеев рассказал о схеме мошенников, которые находят своих жертв на сайтах объявлений, когда те пытаются что-то продать.
"Недавно я хотел продать старую детскую кровать через сервис для размещения объявлений. Мне позвонила девушка, заявила, что хочет купить и говорит, что сейчас переведет мне деньги, придет смс, а мне нужно сказать ей код. Понимаете, пока она мне не сказала: "скажите код из сообщения", даже я не понял, что это мошенничество", — сообщил он в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ.
Моисеев добавил, что сама торговая площадка тоже предупреждает о таких уловках аферистов.
По его словам, мошенники уже звонили "всем". "Мне звонили, звонили моим родителям. А старые люди вообще сразу начинают пугаться, когда им строгим голосом говорят, что вам звонит лейтенант полиции, и предотвращено преступление. Раньше же мошенники сотрудниками банков прикидывались, но население стало более-менее понимать эту уловку", — отметил чиновник.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 8.00 мск.
https://1prime.ru/society/20210902/834579985.html