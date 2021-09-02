ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что около 40 регионов России не достигают допандемический уровень по рынку труда. Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников

"У нас из 85 субъектов российской Федерации 44 уже превысили показатель либо находятся на уровне и порядка 41 субъекта чуть-чуть не достигают либо чуть ниже", — сказал он журналистам на полях ВЭФ.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.