Около 40 регионов не достигают допандемического уровня по рынку труда
Антон Котяков: около 40 регионов не достигают допандемического уровня по рынку труда
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что около 40 регионов России не достигают допандемический уровень по рынку труда.
"У нас из 85 субъектов российской Федерации 44 уже превысили показатель либо находятся на уровне и порядка 41 субъекта чуть-чуть не достигают либо чуть ниже", — сказал он журналистам на полях ВЭФ.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://1prime.ru/society/20210902/834582692.html
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