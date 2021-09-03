МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. К 2030 году российских лабораторий, работающих с опасными вирусами, должно стать 30, вакцины будут создаваться за 4 месяца, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Тридцатый год (2030) — это год, когда мы должны завершить проект (по созданию лабораторий, работающих с опасными вирусами – ред.) полностью, количество лабораторий должно увеличиться до 30, разработка вакцины от любой инфекции должна происходить в течение 4 месяцев", — сказала Голикова на марафоне "Новое знание". В России начнут исследования шестой вакцины от коронавируса

Она отметила, что такой короткий срок создания вакцины может вызывать недоверие к ней, что ее качество низкое, но "это не так". "РФ имеет очень богатую историю производства профилактических препаратов. Сегодня научная и инженерная мысль достигли такого уровня, который позволяет с помощью биологических, математических и прочих методов конструировать это, как конструктор. На сегодняшний день научные исследования, которые идут в этом направлении, позволяют нам обозначать такие сроки", — пояснила Голикова.

По ее словам, проект "Санитарный щит" является одним из самых необходимых в Российской Федерации.

"Проект, который стартовал с момента послания нашего президента Федеральному собранию, уже обрел имя собственное "Санитарный щит". Сейчас мы вместе с партией "Единая Россия" активно работаем над содержанием этого документа. На сегодняшний день считаем, что этот проект является одним из самых необходимых, потому что это не единственная пандемия, с которой предстоит в нашей жизни встретиться", — сказала Голикова.