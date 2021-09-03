МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Россияне смогут подать заявку на бесплатное подключение своих земельных участков к газу через портал госуслуг, сообщила пресс-служба правительства.

"Потребители, которые захотят воспользоваться программой социальной газификации, анонсированной президентом в ежегодном послании Федеральному собранию, смогут подать заявку на подключение к сетям в электронном формате — через портал госуслуг. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении. Количество жалоб на попытки взлома аккаунтов на "Госуслугах" увеличилось

Отмечается, что подписанный документ расширяет перечень услуг, сведения о которых размещаются в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг. Это дает возможность госучреждениям отслеживать и управлять услугами, которыми пользуются граждане. Кроме того, заявка, поданная через портал госуслуг, будет автоматически направляться единому оператору, который отвечает за весь процесс доведения газа от магистрального газопровода до границы участка.

Президент Владимир Путин подписал 11 июня закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу "единого окна", что сократит сроки работ.

Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора. В 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах — крупная региональная компания

"По информации министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, курирующего работу портала госуслуг, вскоре на портале госуслуг будет доступна подача заявки на подключение в рамках социальной газификации", — говорится в сообщении Минцифры.

"Это важное решение, которое способствует исполнению масштабной задачи по газификации России. Теперь каждый из 4 миллионов потенциальных абонентов может подать заявку на участие в догазификации любым удобным способом: через клиентские центры, офисы и сайты газораспределительных организаций, портал Единого оператора газификации connectgas.ru или "Госуслуги", — отметил гендиректор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов, слова которого привели в компании.