ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Локдаун из-за коронавируса России сейчас не грозит, но чтобы отменить действующие ограничения, надо прививаться от COVID-19, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 18 856

"Для Российской Федерации это реальность сегодняшнего дня, потому что РФ в 2021 году локдаунов не вводила, и то, что мы умеем сегодня, то, что мы знаем сегодня, тот набор инструментов, который есть, позволяет сказать, что локдаун нам сейчас не грозит",- сказала Попова.

При этом, чтобы была возможность отменить действующие ограничения, необходимо прививаться от коронавируса, подчеркнула она.

ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.