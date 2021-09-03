ВАШИНГТОН, 3 сен — ПРАЙМ. Медицинские регуляторы США заявили Белому дому, что у них пока недостаточно данных, чтобы рекомендовать бустерную прививку от коронавируса, им может понадобиться больше времени для сбора необходимых сведений и принятия решения, сообщает издание New York Times. Глава Роспотребнадзора оценила вероятность локдауна в России из-за COVID

Ранее власти США одобрили начало вакцинации бустерными дозами препарата от COVID-19 для всех категорий граждан страны с 20 сентября. В минздраве заявляли, что дополнительную прививку предлагают делать тем, кто прошел полный курс вакцинации за 8 месяцев до этого.

Глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски и глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Джанет Вудкок в четверг встретились с координатором Белого дома по коронавирусу Джеффри Зиентсом. Они обсудили вопросы, касающиеся COVID-19, в частности, необходимость бустерной прививки.

По данным издания, в ходе встречи медрегуляторы предупредили Белый дом, что властям США необходимо пересмотреть планы по вакцинации бустерной дозой.

В свою очередь, Зиентс еще раз подтвердил, что Белый дом будет придерживаться рекомендаций ученых в вопросах регулирования ситуации с коронавирусом.

Как сообщает New York Times, в пятницу представитель Белого дома Крис Мигер заявил, что администрация ожидает полного одобрения бустерных прививок FDA и рекомендаций CDC.

"Как только мы получим одобрение и рекомендации, мы приступим к реализации плана, разработанного ведущими врачами нашей страны, чтобы опередить этот вирус", — заявил Мигер.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зафиксировано уже более 39 миллионов случаев заражения, скончались из-за коронавируса свыше 640 тысяч человек. Более 50% населения прошли полную вакцинацию.