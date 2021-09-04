ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты могут привести к "пробуждению" неожиданных вирусов с непредсказуемыми последствиями для человечества, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг. Эксперт назвал важный фактор в борьбе с изменением климата

По его словам, из-за таяния льдов в тайге и тундре Сибири древние болезни и вирусы этого региона могут вновь "пробудиться". Он призвал обратить особое внимание на риски, связанные с таянием вечной мерзлоты.

"Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются… Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались", — сказал Рае Квон Чунг, добавив, что человечество должно быть готово к таким вызовам и быстро реагировать на них.

Российские ученые обращали внимание, что таяние мерзлоты из-за потепления климата может привести к выходу на поверхность частей древних экосистем, в том числе вирусов. Так, например, исследователи уже сообщали, что в останках мамонтов находили сибирскую язву.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.