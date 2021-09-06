МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 за сутки в РФ выросло на 17 856, до 7 030 455, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 17 856 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1251 (7,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за пандемию в стране зарегистрировано 7 030 455 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,25%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 1463, Подмосковье — 891, Санкт-Петербурге — 690.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва — 0,09%, 2. Санкт-Петербург — 0,12%, 3. Республика Алтай, Республика Бурятия — 0,15%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 14 276 человек после COVID-19, за все время — 6 285 007, в том числе в Москве — 1278, Подмосковье — 1181, Санкт-Петербурге — 590.

Подтверждено 790 летальных случаев с COVID-19, за все время пандемии — 187 990, в частности, в Москве скончались 46 человек, в Саратовской области — 41, в Санкт-Петербурге — 40.