МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Средний счет за услуги коммунального хозяйства в России составляет около пяти тысяч рублей в месяц — около одной десятой средней заработной платы в стране, пропорционально от зарплаты это меньше, чем платят за ЖКХ европейцы, но больше, чем американцы, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Назван порядок действий, если банкомат "съел" карту или "зажал" деньги

"Средняя стоимость ЖКХ-услуг в России за квартиру находится в пределах 5 тысяч рублей", — сказала Трунова.

"При этом тарифы на те или иные услуги могут различаться в зависимости от региона, квадратуры и прочих факторов. На ЖКХ-услуги, с учетом средней зарплаты, россияне тратят около 11,5%. Если сравнивать, например, с Францией и Великобританией то эта доля составляет около 14%, в США — около 9%", — добавила аудитор.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.