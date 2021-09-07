Счетная палата: средний счет за услуги ЖКХ в России превышает траты граждан США на "коммуналку"
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Средний счет за услуги коммунального хозяйства в России составляет около пяти тысяч рублей в месяц — около одной десятой средней заработной платы в стране, пропорционально от зарплаты это меньше, чем платят за ЖКХ европейцы, но больше, чем американцы, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.
"Средняя стоимость ЖКХ-услуг в России за квартиру находится в пределах 5 тысяч рублей", — сказала Трунова.
"При этом тарифы на те или иные услуги могут различаться в зависимости от региона, квадратуры и прочих факторов. На ЖКХ-услуги, с учетом средней зарплаты, россияне тратят около 11,5%. Если сравнивать, например, с Францией и Великобританией то эта доля составляет около 14%, в США — около 9%", — добавила аудитор.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/society/20210907/834617097.html