МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Мошенники предложили своим жертвам продавать газ от имени "Газпрома", пишет "Коммерсант". Эксперт объяснил, за каких родственников вам доплатят к пенсии

Злоумышленниками в интернете были созданы сайты, которые предлагают продавать топливо за рубеж от имени "Газпрома" c прибылью в 30%, отметил сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач. По данным другого портала, за последний квартал в российском сегменте глобальной сети появилось 43 домена, которые включали слова "gaz" и "invest".

На сайтах, созданных мошенниками, гражданам предлагалось "перепродавать газ по специальным ценам". Злоумышленники старались усыплять бдительность людей. Так, они не требовали назвать номер банковской карты, а связывались с "клиентом" по телефону, предлагая свои услуги, пояснил гендиректор Phishman Алексей Горелкин.

Финансисты советуют россиянам зарабатывать на инвестициях, используя законные и хорошо известные методики.

Розничный инвестор может заработать на динамике цен на газ разными способами, сообщил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

"Акции добывающих компаний, фьючерсные контракты на природный газ на срочном рынке Московской биржи и ETF на природный газ — это более удобный вариант покупки инструмента с привязкой к ценам на газ в США, доступные квалинвесторам", — добавил Потапов.