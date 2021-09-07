МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 17 425 до 7 047 880, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. ФМБА заявило о безопасности препарата от коронавируса "МИР-19"

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 17 425 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 240 (7,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За время пандемии в стране зарегистрировано 7 047 880 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,25%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге — 1 187, 880 и 626 соответственно. Российские банки разрешили клиентам снятие зарплаты частями в любое время

Наименьшее число новых случаев коронавирусной инфекции отмечено в Республике Алтай, Ненецком и Чукотском автономных округах — 16, 14 и четыре соответственно.

За сутки в России подтверждено 795 смертей с COVID-19, за все время пандемии — 188 785, в том числе в Москве зафиксировано 45 летальных случаев, в Санкт-Петербурге — 37, в Свердловской области — 34

За сутки в РФ выписаны 17 243 человека после COVID-19, за все время выздоровели после болезни 6 302 250, в том числе В частности, в Москве — 1441, Подмосковье — 1196, Санкт-Петербурге — 859.