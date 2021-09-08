Mobile Research Group: снижение цен на новые и старые модели электроники происходит в разное время
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. В какое время года можно получить скидки на смартфоны и ноутбуки, сообщил в интервью радио Sputnik ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Все зависит от того, какие именно гаджеты мы хотим купить, рассказал Муртазин. Цены на новые и старые модели смартфонов и ноутбуков снижаются в разные периоды времени.
"С ноутбуками ситуация следующая: старые модели, то есть прошлого сезона, нужно покупать до Нового года, причем разницы особой нет — в сентябре, октябре, ноябре. Если говорить про новые модели, то на них скидки начнутся в апреле-мае", — пояснил аналитик.
В октябре или ноябре цены на старые модели смартфонов тоже немного упадут, отметил Муртазин.
При этом самые выгодные предложения по покупке смартфона будут в конце декабря, феврале и середине марта, подытожил эксперт.
https://1prime.ru/society/20210908/834632957.html
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