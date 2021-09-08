МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. В какое время года можно получить скидки на смартфоны и ноутбуки, сообщил в интервью радио Sputnik ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Россиян предупредили, какие деньги нельзя инвестировать

Все зависит от того, какие именно гаджеты мы хотим купить, рассказал Муртазин. Цены на новые и старые модели смартфонов и ноутбуков снижаются в разные периоды времени.





"С ноутбуками ситуация следующая: старые модели, то есть прошлого сезона, нужно покупать до Нового года, причем разницы особой нет — в сентябре, октябре, ноябре. Если говорить про новые модели, то на них скидки начнутся в апреле-мае", — пояснил аналитик.

В октябре или ноябре цены на старые модели смартфонов тоже немного упадут, отметил Муртазин.

При этом самые выгодные предложения по покупке смартфона будут в конце декабря, феврале и середине марта, подытожил эксперт.