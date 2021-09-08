МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Реже всего россиян, когда речь заходит об их самых сильных страхах, посещают мысли о старости, закрытых границах и собаках, следует из исследования страховой компании "Росгосстрах жизнь" и "Росгосстраха", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россиян предупредили, какие деньги нельзя инвестировать

"Реже всего россиян посещают мысли о старости: в то время как две трети россиян думают об этом постоянно или периодически, треть (32%) не думает о старости вообще. Самым сильным страхом старость назвали 2,7% опрошенных — реже россияне боятся в такой степени только закрытых границ (2,4%) и собак (1,8%)", — говорится в исследовании, в ходе которого были опрошены 1 500 жителей России.

Относительное большинство респондентов (13%, или каждый восьмой) указали, что больше всего они опасаются, что кто-то из членов их семьи тяжело заболеет, при этом почти половина стала бояться этого сильнее в текущий момент, чем в начале пандемии.

Каждого девятого россиянина (11%) преследует страх за будущее детей, каждого десятого — страх войны, 8% респондентов больше всего волнует перспектива увеличения цен на базовые продукты и ЖКХ, причем с момента начала пандемии о подобном росте цен стали думать чаще 53% респондентов, 7% россиян сильнее всего переживают за неопределенное будущее своих родителей и близких, 6,8% — за неопределенное будущее страны. Россиянам рассказали, сколько зарплат сразу нужно получить для счастья

"Возникновение и усиление личных страхов у респондентов связано, как правило, с общим прошлым опытом (13%), личным опытом потери здоровья и самостоятельности (13%), с прогнозами СМИ (11%) и собственными прогнозами (11%), с личным опытом финансовых потерь и изменения привычного уровня жизни (9%), а также с иррациональным страхом (8%)", — добавили в сообщении.

В то же время у 16% респондентов получилось ослабить свой страх, когда они начали следить за своим здоровьем и за здоровьем родных (14%), 7% помог отказ от чтения новостей и частое общение с детьми, 6,6% помогло формирование финансовой подушки, 5% — уход за своей внешностью, 4% — повышение дохода, а наименьшей доли опрошенных (1,8%) — помощь психологов и психотерапевтов.