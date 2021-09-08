МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Почему ритейл не хочет отдавать малоимущим товары с истекающим сроком, рассказали газете "Известия" участники рынка. Россиянам рассказали, сколько зарплат сразу нужно получить для счастья

"Сейчас для ритейлеров передавать продукцию с истекающим сроком годности на благотворительность экономически невыгодно, так как компания обязана при этом платить налоги как с продажи товаров, не получая при этом прибыли", — рассказали в торговой сети Metro.

Магазины, которые занимаются фудшерингом, обязаны платить НДС (до 20% от стоимости товара). Поэтому им гораздо дешевле утилизировать еду на полигоне, чем отдавать ее на благотворительность.

Национальный центр спасения еды и заботы об экологии "Фудшеринг" предложил министерству финансов освободить торговые сети от уплаты НДС, если они передают продукты с истекающим сроком малоимущим. Отмечается, что это позволит сохранить один миллион тонн продуктов через пять лет.