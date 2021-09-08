2021-09-08T05:26:00+03:00
2021-09-08T05:29:21+03:00
2021-09-08T05:26:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210908/834633635.html
Фирмы могут заниматься благотворительностью через социальное казначейство
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Власти предлагают бизнесу помогать малоимущим, используя технологическую платформу социального казначейства, сообщили "Известия". Данная платформа позволит организациям и физлицам... ПРАЙМ, 08.09.2021
антон котяков, минтруд рф, благотворительные фонды, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Власти предлагают бизнесу помогать малоимущим, используя технологическую платформу социального казначейства, сообщили "Известия".
Данная платформа позволит организациям и физлицам помогать определенному кругу граждан, объединенных общим признаком, например, заболеванием, отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Сейчас у ряда коммерческих компаний есть свои благотворительные и социальные программы. Поэтому власти стремятся адаптировать новый электронный сервис под те проекты, которые уже реализуются бизнесом.
"Реально новый функционал заработает после 2023 года", — сообщили в ведомстве.