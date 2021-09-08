МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Власти предлагают бизнесу помогать малоимущим, используя технологическую платформу социального казначейства, сообщили "Известия". Россиян предупредили, какие деньги нельзя инвестировать

Данная платформа позволит организациям и физлицам помогать определенному кругу граждан, объединенных общим признаком, например, заболеванием, отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Сейчас у ряда коммерческих компаний есть свои благотворительные и социальные программы. Поэтому власти стремятся адаптировать новый электронный сервис под те проекты, которые уже реализуются бизнесом.

"Реально новый функционал заработает после 2023 года", — сообщили в ведомстве.