МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Мошенники стали звонить россиянам от имени службы поддержки портала "Госуслуги", пишет газета "Известия", ссылаясь на данные сервиса DeviceLock DLP. Финансист рассказал о скором спросе на валюту

Злоумышленники представляются сотрудниками государственного сервиса и сообщают жертве о якобы похищенных данных из ее аккаунта. Они также пугают россиян, рассказывая, что ни их имя был оформлен кредит.

Чтобы снизить риск возможного взлома, ни в коем случае нельзя оформлять кредит через электронный портал.

Ведь одним из методов упрощенной идентификации заемщиков при обслуживании в МФО выступает обращение к сайту "Госуслуги", объяснил председатель совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев.

Микрофинансовым организациям известно о данной проблеме. СРО "МиР" рекомедовала участникам рынка применять не менее трех дополнительных способов проверки личности заемщика, добавил Мехтиев.