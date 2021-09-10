МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Вакцина "Спутник V" на сегодняшний день защищает от всех штаммов, которые циркулируют, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Спутник V" защищает на сегодняшний день от всех штаммов, которые циркулируют, тем более, что сейчас в Москве и на территории РФ, фактически, циркулирует один штамм",- сказал Гинцбург на Форуме социальных инноваций регионов.
Он отметил, что однозначного ответа, нужно ли менять вакцину при изменении штаммов, пока нет.
"Будет ли эта вакцина защищать от всех других штаммов, я вам гарантировать не могу, будем смотреть, во всяком случае мы ее создавали таким образом, чтобы она защищала от очень широкого количества штаммов",- пояснил Гинцбург.
https://1prime.ru/society/20210910/834664562.html
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