МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Вакцина "Спутник V" на сегодняшний день защищает от всех штаммов, которые циркулируют, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Спутник V" защищает на сегодняшний день от всех штаммов, которые циркулируют, тем более, что сейчас в Москве и на территории РФ, фактически, циркулирует один штамм",- сказал Гинцбург на Форуме социальных инноваций регионов. Первым компонентом вакцины от COVID привились около 46 миллионов россиян

Он отметил, что однозначного ответа, нужно ли менять вакцину при изменении штаммов, пока нет.

"Будет ли эта вакцина защищать от всех других штаммов, я вам гарантировать не могу, будем смотреть, во всяком случае мы ее создавали таким образом, чтобы она защищала от очень широкого количества штаммов",- пояснил Гинцбург.