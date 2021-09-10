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Голикова назвала число россиян, привитых от коронавируса
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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины от COVID-19 в РФ привиты 46,5 миллиона человек, а двумя компонентами — 39,8 миллиона. "Первым... ПРАЙМ, 10.09.2021
пандемия коронавируса, россия, татьяна голикова, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины от COVID-19 в РФ привиты 46,5 миллиона человек, а двумя компонентами — 39,8 миллиона.
"Первым компонентом вакцины от коронавируса прошли вакцинацию уже 46,5 миллиона наших граждан, двумя — 39,8 миллиона", — заявила она журналистам.