МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины от COVID-19 в РФ привиты 46,5 миллиона человек, а двумя компонентами — 39,8 миллиона.

"Первым компонентом вакцины от коронавируса прошли вакцинацию уже 46,5 миллиона наших граждан, двумя — 39,8 миллиона", — заявила она журналистам.