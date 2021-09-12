МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Шесть случаев заражения новым типом коронавируса и 18 бессимптомных носителей были выявлены в китайской провинции Фуцзянь. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, то новый очаг обнаружен в уезде Сянью, город Путянь.

По предварительный данным, этот вариант COVID-19 идентифицировали как высококонтагиозный дельта-штамм.

После выявления первого случая власти постановили взять у местных жителей 81 938 проб.

Сейчас, по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитывается свыше 223 миллионов заболевших коронавирусом. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), их число превысило 224 миллионов.

Наиболее сложная обстановка складывается в:

США,