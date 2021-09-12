МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Шесть случаев заражения новым типом коронавируса и 18 бессимптомных носителей были выявлены в китайской провинции Фуцзянь. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство Синьхуа.
Отмечается, то новый очаг обнаружен в уезде Сянью, город Путянь.
По предварительный данным, этот вариант COVID-19 идентифицировали как высококонтагиозный дельта-штамм.
После выявления первого случая власти постановили взять у местных жителей 81 938 проб.
Сейчас, по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитывается свыше 223 миллионов заболевших коронавирусом. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), их число превысило 224 миллионов.
Наиболее сложная обстановка складывается в:
США,
Индии,
Бразилии,
Великобритании,
России.
https://1prime.ru/society/20210912/834668698.html
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