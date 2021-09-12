ХЕЛЬСИНКИ, 12 сен — ПРАЙМ. Центр по изучению вакцин университета Тампере проводит набор детей от 6 месяцев до 12 лет для тестирования вакцины от коронавируса, следует из сообщения организации. В Китае вспыхнул новый очаг заражения COVID-19

Научный проект разработан и спонсируется компанией Pfizer и проводится помимо Финляндии также в Испании, Польше и США.

"К участию в исследовании допускаются здоровые дети до 12 лет, у которых нет снижающего иммунитет заболевания, синдрома мультисистемного воспаления у детей и подростков (MIS-C) или аллергической реакции на вакцины", — говорится в сообщении.

Уточняется, что группы тестируемых от двух лет и старше уже полностью набраны, и сейчас ищут младенцев в возрасте от 6 до 24 месяцев — всего около 1250 испытуемых.

После исследования, применение препарата должно быть одобрено регулирующим органом Евросоюза — Европейским агентством лекарственных средств, при условии получения разрешения на применение вакцинация данной группы населения может начаться уже в начале будущего года.

Вакцинация от коронавируса подростков от 12 лет и старше началась в Финляндии в августе.